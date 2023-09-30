Харри отыграл тройной матчбол во втором круге в Пекине

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Николас Харри обыграл Маттео Арнальди во втором круге турнира в Пекине – 6:7(4), 7:6(4), 6:3. Во втором сете 23-я ракетка мира отыграл тройной матчбол на подаче при счете 5:6.