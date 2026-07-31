Задержанный россиянин передавал координаты складов куратору в Telegram

В Нижегородской области был задержан мужчина, состоявший в организации «Артподготовка»*. Как заявили в Центре общественных связей ФСБ России, этот гражданин через мессенджер Telegram отправлял своему куратору данные о маршрутах следования военных грузов, а также точные координаты российских складов, где хранятся взрывчатые вещества.
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