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Аргументы и Факты

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Задержанный россиянин передавал координаты складов куратору в Telegram

Задержанный россиянин передавал координаты складов куратору в Telegram

В Нижегородской области был задержан мужчина, состоявший в организации «Артподготовка»*. Как заявили в Центре общественных связей ФСБ России, этот гражданин через мессенджер Telegram отправлял своему куратору данные о маршрутах следования военных грузов, а также точные координаты российских складов, где хранятся взрывчатые вещества.

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