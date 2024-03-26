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Аргументы недели

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Боррель: Европейский союз поддерживает Киев не из любви к народу Украины

Боррель: Европейский союз поддерживает Киев не из любви к народу Украины

Европейский союз поддерживает киевскую сторону не из любви к украинскому народу. С соответствующим заявлением в ходе разговора с телевизионным каналом CNN выступил верховный представитель содружества по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель.

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Комментарии
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МН
Михаил Новиков
Гадкий запад просто нашёл тупых туземцев, готовых жертвовать свои жизни даже не за бусы, а красивые трусики!!! Хорошо что скрывать это перестали.
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16 час.

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