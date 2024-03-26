Европейский союз поддерживает киевскую сторону не из любви к украинскому народу. С соответствующим заявлением в ходе разговора с телевизионным каналом CNN выступил верховный представитель содружества по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель.
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