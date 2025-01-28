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В Челябинской области задержан депутат по подозрению в получении взятки

В Челябинской области задержан депутат по подозрению в получении взятки

Полицейские при содействии сотрудников УФСБ задержали члена Собрания депутатов города Троицка Челябинской области, директора муниципального унитарного предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат» по подозрению в получении взятки в крупном размере.

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