В Челябинской области задержан депутат по подозрению в получении взятки

Полицейские при содействии сотрудников УФСБ задержали члена Собрания депутатов города Троицка Челябинской области, директора муниципального унитарного предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат» по подозрению в получении взятки в крупном размере.
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