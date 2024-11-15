TSMC откладывает церемонию открытия Fab 21 в Аризоне до января

Как сообщается, компания TSMC перенесла церемонию открытия своего завода Fab 21 вблизи Финикса, штат Аризона, с 6 декабря на конец января или даже февраль после вступления Дональда Трампа в должность, сообщают DigiTimes и China Times, на что обратил внимание Дэн Нистедт.
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