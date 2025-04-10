Проезд по участку Черниговской улицы в Петербурге закроют с 12 апреля

Как сообщили 10 апреля в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), по 18 апреля реконструкция канализационной сети ограничит проезд по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом, с закрытием движения по Черниговской улице в направлении от Московского проспекта к дому 5 литера А по Черниговской улице.