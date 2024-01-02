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"В начале 2022 сбежал из России, а теперь вернулся и поливает русских грязью" Геннадий Хазанов и его темное прошлое

"В начале 2022 сбежал из России, а теперь вернулся и поливает русских грязью" Геннадий Хазанов и его темное прошлое

11K прочитали Геннадий Хазанов человек богатый. Не стоит думать, что он юморил на сотни миллионов рублей.

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Комментарии
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Лев Добрый
Очень скромный вопрос правоохранителям? А Уголовное дело, против этого жида, возбудить не пробовали или просто забыли, так сказать, по дружбе? 😎👍👈👀
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6 час.

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