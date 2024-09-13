M**a использовала посты пользователей с 2007 года для обучения ИИ Компания M**a, в...

M**a использовала посты пользователей с 2007 года для обучения ИИКомпания M**a, владеющая F******k и I*******m, подтвердила, что использует публичные посты пользователей, опубликованные с 2007 года, для обучения ИИ-моделей.
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