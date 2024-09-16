Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Защищён и очень опасен: зарисовки из жизни рыбы-кузовка

Защищён и очень опасен: зарисовки из жизни рыбы-кузовка

Защитные приспособления приносят как пользу, так и вред, перебарщивать с ними очень опасно. Однако рогатый кузовок, параноик со стажем, никогда не парился по поводу побочек, он нацепил на себя сразу четыре оборонительные системы!С такого ракурса даже непонятно, что перед тобой.

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