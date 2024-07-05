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Ивановские новости

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Синоптик сделал устрашающий прогноз на выходные 6 и 7 июля в Ивановской области

Синоптик сделал устрашающий прогноз на выходные 6 и 7 июля в Ивановской области

Эта рабочая неделя выдалась самой жаркой с начала лета. Однако в эти выходные дни 6 и 7 июля с гонкой за рекордами будет покончено, сообщил корреспонденту СИ “Ивановские новости” руководитель прогностического центра “Метео” Александр Шувалов.

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