Синоптик сделал устрашающий прогноз на выходные 6 и 7 июля в Ивановской области

Эта рабочая неделя выдалась самой жаркой с начала лета. Однако в эти выходные дни 6 и 7 июля с гонкой за рекордами будет покончено, сообщил корреспонденту СИ “Ивановские новости” руководитель прогностического центра “Метео” Александр Шувалов.
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