Запад дал Киеву надувные F-16: зачем они, что из авиации осталось у ВСУ

Украина может получить надувные F-16 раньше, чем настоящие. Зачем они нужны, что случилось на аэродроме в Миргороде, сколько боевой авиации осталось у Киева? Что известно о результатах удара по ВСУ в Миргороде 2 июля Минобороны РФ сообщило об успешном ударе ОТРК «Искандер-М» по аэродрому близ Миргорода в Полтавской области Украины.
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