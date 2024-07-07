Запад дал Киеву надувные F-16: зачем они, что из авиации осталось у ВСУ

Украина может получить надувные F-16 раньше, чем настоящие. Зачем они нужны, что случилось на аэродроме в Миргороде, сколько боевой авиации осталось у Киева? Что известно о результатах удара по ВСУ в Миргороде 2 июля Минобороны РФ сообщило об успешном ударе ОТРК «Искандер-М» по аэродрому близ Миргорода в Полтавской области Украины.