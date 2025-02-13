В США заявили о конце «американского века Европы» из-за Трампа

Американский век Европы подошел к концу из-за двух событий — разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и призыва главы Пентагона Пита Хегсета в адрес Европы «взять на себя ответственность за безопасность на континенте».
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