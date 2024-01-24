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Военное обозрение

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Все больше американских сенаторов сомневаются в праве Байдена наносить удары по хуситам в Йемене

Все больше американских сенаторов сомневаются в праве Байдена наносить удары по хуситам в Йемене

Чем дольше продолжаются удары США по хуситам в Йемене тем больше вопросов к Байдену у американских законодателей.

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