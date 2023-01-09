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Прокуратура расследует факт травмирования ребенка на «Окружной»

Прокуратура расследует факт травмирования ребенка на «Окружной»

М. Мишин / пресс-служба Мэра и Правительства МосквыМосковская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования несовершеннолетнего на станции «Окружная» первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1).

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