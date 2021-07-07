Медвежий угол

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Почему Познеру не даёт покоя Сталин?

Почему Познеру не даёт покоя Сталин?

Почемучка для всех Я ошибся, Владимир Познер в своей жизни удивляется не двум вещам.

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Владимир Нелюбин
Этот член обыкновенный перевертыш..Во времена СССР критиковавший США и расхваливал СССР..Сейчас как бы российский журналист с американским паспортом и недвижимостью во Франции, плюющий на страну в которой он вырос.. Грузины молодцы, что выпнули его из Грузии..его и из России пора выкинуть..
Любовь Малова
Он элементарный карьерист.А за Штаты будет топить всегда и везде,и всегда будет осуждать то,что не нравится Щтатам и хвалить то,что Штатам нравится.
саша дмитренко
ПОТОМУ,ЧТО КУЧА СОВКОДРОЧЕРОВ ПОМЕШАНА НА ОБОЖЕСТВЛЕНИИ КРОВАВОГО КАРЛИКА ДЖУГАШВИЛИ
Георгий Агеев
Саша дмитренко ты круглый дебил не могу удержатся это определение вам очень подходит
Сергей Гре_в
Онанист, прекращай себя лайкать. НИКТО, кроме тебя, таким извращением не занимается. Или выставь свою фотку, чтобы все полюбовались.. Может ты Аполлон, бля?
саша дмитренко
воткни свой пятачок в корыто,хрю,хрюша
Сергей Гре_в
саше не понравилось))) он дизлайкнул.. какой принципиальный юноша..
НС
Ну и иди дурак , дрочи на дворцы Миллера, яхты Усманова и на рыжего упыря-прихватизатора
Galina Larionova
Это вы саша карлик.....
Сергей Гре_в
Он на "вы" не заслуживает. Это дешевый чмошник. И это многие давно поняли. Он просто поднимает статус материнского сайта путем увеличения количества постов. С ним надо как с противным животным, типа таракана, крысы или глиста. Никаких дискуссий. Давить...
саша дмитренко
задрот! закрой вонючий рот!ублюдочный совкодрочер с разработанным анусом
Сергей Гре_в
думал сутки, надулся и пёрнул.. иди на )(уй, ПИДОР..
Иван Васильев
Гнать эту еврейскую тварь из России!
саша дмитренко
фашик! не воняй! твое место в укропии
Пожилой человек
В Действительности не всё зависит от Романовых, Джугашвили, Путиных и пр. Всем приходится подчиняться (ОСОЗНАННО ИЛИ НЕТ) Законам мироздания. Россия не только может, но и должна быть большой и сильной. От этого всему миру будет только лучше. КТО ИЗ ПРАВИТЕЛЕЙ РОССИИ ЭТОМУ НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ, ТОГО ПОМНИТ НАРОД И СОПУТСТВУЕТ УДАЧА В ПРАВЛЕНИИ. Это не прихоти русских, это требования Единых Изначальных Законов – равновесие должно быть соблюдено! Это ясно видно из анализа «Концепции Ядра и Периферии» (https://www.proza.ru/2018/12/17/810 ) Дело в том, что у любого процесса, а развитие человечества это ПРОЦЕСС, всегда есть ЯДРО и ПЕРИФЕРИЯ. Периферия более свободна и безрассудна. Её роль нахождение любой ценой всего нового, без каких-либо оглядок на последствия таких действий. Ядро более консервативно и рассудительно. Его роль отбор, сохранение и передача другим необходимых (но безопасных) нахождений Периферии. В настоящий момент Запад (и тяготеющая к нему Польша) Периферия этого Процесса. А Россия - ЯДРО. Вот это естественное противостояние Духовного Ядра и Интеллектуальной Периферии человеческой популяции, люди (из-за недостатка действительных Знаний) воспринимают как враждебность. Роли Ядра и Периферии в мире, не только не исключают, но естественным образом дополняют друг друга. Хотим мы этого или нет, но роль России (как Ядра процесса) в мировой истории задана жёстко. С этим глупо не считаться - "Бог. Земля. Человек" (в частности, часть I, глава X и часть II, глава VIII) https://www.proza.ru/2009/10/02/706
саша дмитренко
скажи это узникам гулага,,и тех кого не довезли,,умерли от пыток,,
Любовь Малова
Мало сажал Сталин,ой, как мало! И,по Вашему,в ГУЛАГе сидели сплошь невинные овечки? Просто так никого не сажали,всегда были основания для этого.
Сергей Гре_в
Люба, не вступайте в бессмысленную дискуссию с безумным клоуном.. не надо.. он энергетический вампир Это аналог Пеннивайза из "Оно" Кинга.. только грязнее и во стократ дешевле
саша дмитренко
был массовый террор!!!!!!! а подробнее можете почитать у в,шаламова
саша дмитренко
опять насрал,хрю? срочно подлизывай!
Любовь Малова
Спасибо за предупреждение,только вот эмоции в дискуссиях я обычно оставляю в стороне,так что меня трудно выбить из колеи и спровоцировать на переход на личности,т.е. на взаимные оскорления.Ну а то,что оппонент начинает оскорблять,воспринимаю как слабость его позции и не владение предметом спора и фактами.Так что оскорбления меня оппонентом ,как бы глупо со стороны это ни выглядело, меня лишь забавляют и доказывают мою правоту, ибо фактов мне возразить у оппонента нет, а потому он и переводит все в пустую перепалку. Именно поэтоу этот Саша со своей животной злобой смешон.Злоба то у него ничем не подтверждена. Возможно, что какого то его предка посадили в ГУЛАГ,в его семье не говорят всю правду последующим поколениям (кому ж хочется сказать,что его дед или отец были предателями, доносчиками или вредителями) ,а потому в таких семья обычно гуляют разговоры,что их дед/отец безвинно пострадавшие.Ну вот и злится Сашенька за своего "невинно" осужденного предка.Ну или начитался либерастной прессы,не умея отделять зерна от плевел.В таком случае он доверчивый и наивный ребенок,а дети ведь бывают очень злыми,постольку не научились еще видеть и принимать мир во всем его многообразии.
Любовь Малова
Зачем мне читать на такие темы писателя,тм более,сидевшего в ГУЛАГе,а потому злого на Сталина,не понимавшего,что сидел он за дело? У него эмоции,и не более. Лучше я почитаю статистику,она более объективна и бесприсстрастна.А статистика по этой теме ой как интересна! И она опровергает все эти мифы о "кровавом Сталине".И небольшой совет: всегда,выступая на ккакую то тему с обличениями, изучите перед этим статистику.Скорее всего,Ваш пафос обличителя тогда сильно спадет.
Сергей Гре_в
Судя по тому, что твоя писучая активность пропадает в 11:00, ты работаешь на компе где-то по долготе Австралии.. а потом босс отключает инет.. и ты плетешься домой.. побитый как собака..
саша дмитренко
но ты ублюдок активен постоянно,,нигде не работаешь,хрюня вонюча,,если только соской подрабатываешь
Сергей Гре_в
я подожду час.. посмотрим, как ты за своё бабло постить будешь.. дешевый клоун.. ты весь на виду!!!!!! Если через час не ответишь, можно всем громко объявить - борец со сталинизмом борется из Австралии, где сталинизма с гулькин )(уй.. и борется за счет эл.энергии босса.. о чем тот и не догадывается..)))))
Сергей Гре_в
Западное побережье Австралии.. и очень большой жмот - общается только за счет корпоративного инета.. за своё бабло в срач не влезает...бо дорого.. ну ты и нищенец! Шурик.. иди побрейся.. Конченый, бля..
Сергей Гре_в
нет, NSW...
ykovl1957
Богу всякая дрянь тоже не нужна. А здравый смысл большинства россиян отличается от здравого смысла либерахнутого жида
саша дмитренко
не любишь правду,комми-ублюдок?
Валерий Прытких
Хатаскраин?
Сергей Гре_в
ты явно напрашиваешься, чтобы тебя дружно послали на )(уй...
саша дмитренко
ты место там занял,хрюша((
Сергей Гре_в
Опять онанируешь. Что ж тебя так тянет себя любить, извращенец? Ты восторгаешься своим остроумием? А в реале ты дебил самовлюбленный. Или, иначе, дегенерат.
НС
Ты вконец шизанулся, видимо мечтаешь, что тебе 30 сребреников отстегнут за твою пачкотню.
Яна
Сдаётся, что автору Сталин не даёт покоя, а не Познеру..
Сергей Гре_в
А тебе Познер не дает покоя? Купи его фотку и фапай..
Яна
Я объективно на такие вещи смотрю..
Сергей Гре_в
Каждый смотрит со своей кочки "объективно". Только другим это так не кажется. Сам человек не может оценить объективность своей позиции - это решат другие. Я всегда решаю субъективно. И не претендую на объективность. Это МОЯ точка зрения, и я не обязан ее с кем-то согласовывать.
Яна
Я в отличие от вас, своё субъективное, стараюсь подтягивать до объективного.. И что значит-другие? Они что, объективны по вашему?
Сергей Гре_в
Яна, поверьте мне.. Я отвечу по-нашему - Это артель "Напрасный труд"..
Яна
Может быть..
Сергей Гре_в
Вообще-то объективность складывается как сумма мнений всех, кто заинтересован в обсуждении. А если начать заниматься, кто хороший обсуждант, а кто плохой, т.е. себя назначить судьей, то итог будет очевиден. "Вокруг одни пидорасы. только я среди них — Д'Артаньян".. Жестко... Но в тему. Вы в реале можете отвечать ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ.. А все остальное - от лукавого
Яна
Объективность это прежде всего информация и эмоциональное абстрагирование. А заинтересованность это уже эмоции, которые ну никак не будут способствовать объективности. Поэтому объективность не может складываться из суммы мнений заинтересованных в обсуждении.
Сергей Гре_в
Девушка, вы знаете свойства информации? КЦД - конфиденциальность, целостность и доступность. Для Вас это абстракции.. Вы сначала изучите СВОЙСТВА информации, а потом поговорим на равных. Я ведь сюда не водички попить зашел.. Это наука, а не тупой песдеш
Сергей Гре_в
И это свойства ранжируются. Конфиденциальность с уровнем 0 - это базарные сплетни..и т.д.
саша дмитренко
ты поганый ублюдок,к людям себ не причисляй
Любовь Малова
Если можно,объясните,почему Вы так считаете.Только объективно и конкретно,с фактами.
Любовь Малова
Вы не можете объективно рассуждать из нашего времени (если Вы,конечно,не историк,специализирующийся на том времени истории нашей страны). Было другое время,другие реалии, другая обстановка в мире. Примите во внимание и то,что страна была после гражанской,изменившей сознание и поведение народа. Так что Ваше объективное мнение должно учитывать все эти факторы,иначе это будет не объективным мнением,а мнением поверхностным.
Сергей Гре_в
В принципе, так психолог общается с дебилами. До них это не доходит. Их так не учили. У них во главе - "Я"
Яна
Вы имеете ввиду дореволюционную Россию? Если да, то я пас...
Любовь Малова
Само собой,и ее тоже,но в основном последствия гражданской войны на сознание людей. Хотя,и психология крестьянства до революции, конечно,играло большую роль.Так что нельзя рассматривать действия Сталина и осуждать или одобрять их отдельно от этих факторов.Это сейчас некоторым действия Сталина кажутся жестокими,но у каждого его действия было основание.Сталин - величайший прагматик и ничего просто так он не делал.Он не был жестоким,как и не был добрым.Он все делал так,как подсказывала ситуация. А был бы добрым или с уклоном в либерализм,так страны нашей давным давно не было на карте Земли.Именно его жесткость и сохранила нашу Родину.А 37 год,как бы его ни проклинали некоторые добренькие либерасты, дал нам великую Победу.Без 37 года ее бы никогда не было.
Яна
Я просто высказала свою точку зрения. Обосновывать здесь не вижу смысла.
Любовь Малова
Любая точка зрения на чем то всегда основана.На фактах ли,на эмоциях ли,но у нее всегда есть первопричина,основание.Ну вот мне и хотелось бы узнать,на чем основана Ваша точка зрения.
Любовь Малова
А вот мне такие,как этот Сашок,нравятся.Они забавные,как заводная обезьянка - помните,была раньше такая игрушка?
Сергей Гре_в
в принципе, здесь открытая площадка для высказываний. Вы публично отнеслись положительно к чему-то и отрицательно к другому. Т.е. вы встали на барьер выстрела. Можно стрельнуть в Вас? "Сдаётся, что автору Сталин не даёт покоя, а не Познеру.." Это было что? Помутнение рассудка? Вы что-то об этом времени СЛЫШАЛИ? не говорю даже ЗНАЛИ?
Яна
Дискутировать здесь я не собираюсь да и неинтересен мне сей процесс
Яна
Во-о, пристал... Переключись на другого оппонента.
Любовь Малова
Ну что ж,всего доброго.Удачи Вам и берегите себя.
Сергей Гре_в
Яна, Вы не поняли. За базар надо уметь отвечать. Или РОТЯРУ НЕ ОТКРЫВАТЬ!!! Здесь нет женщин и детей - здесь все равны..
Яна
Спасибо и вам того же.
Яна
Это вам пора бы прекратить этот базар.
Сергей Гре_в
Надо публично извиниться перед автором, а потом - адью.. Или, второй вариант - насрать и смыться..
Сергей Гре_в
Вы все приходите во всем белом, с розами в шляпке, а убегаете обосранными с ног до головы, Потому что не читали дедушку Ленина - "Учиться, учиться и еще раз учиться!" Это не к женщине отношение..Здесь только ники.. Яна это м.б. Ваня
Яна
Стало быть вы и есть автор.. Когда человек живёт только прошлым, будущее для него закрыто...
Сергей Гре_в
вот это типично для женщины - плюнуть вдогонку.. когда слюны нет.. (ядовитой)..)))
Яна
И ещё - по поводу любви русского народа к Сталину.. Может народ любит плётку? Не задумывались об этом?
Сергей Гре_в
Здесь два аспекта 1) русский народ для вас неродной; 2)любит плетку..м.б...... а французский - детей, а викинги - животных, а арабы - детей животных, а наглосаксы любят друг друга невзирая на пол. Задумывался. И мазохизм это не самое плохое в перечне извращений
Яна
И среди русского народа есть такие, у которых мозги работают.
Сергей Гре_в
Наверняка.. Вы не поняли простого.. К родному народу не обращаются со стороны - "русский народ".. Либо это "сахарный пафос"
Евгений КовальЧуковский
Так опять … евреи, евреи, кругом одни евреи!
Сергей Гре_в
Нет, они не кругом - они наверху. Сели на шею и ножки свесили...
Малик Гумеров
"Почему Познеру не даёт покоя Сталин?" --- Потому , что Познер циничный , наглый , хитрый ... приспособленец РУСОФОБ ! Он ненавидит Россию , ненавидит народ России .... ! Он солдат врага !
саша дмитренко
не сметь осуждать белого человека!,нацмен,,
Сергей Гре_в
ну ты и подонок!!!
Сергей Гре_в
Саша, ты с мозгами немного дружи.. А? Евреи - это "белый человек"? Ты евреев живьем видел? Кроме Познера? Я не о том, что ты нацист.. Я о том, что ты нихера не знаешь.. Палестинцы и евреи - ближайшие этнические родственники. Я не говорю про иудеев любого цвета кожи, кроме красного. Среди индейцев обеих Америк евреев не замечено.
Евгений Луговцев
Да потому что как подумает что бы с ним стало и с его дурной башкой и идеями и мыслями наверно до сих пор под коленками дрожь. Надо выдворять его и ему подобных из России навечно в горячо любимую ими америку.
Сергей Гре_в
Позиция Познера очевидна. Она чисто жидофская. Ему насрать на проблемы русского народа, что со Сталиным, что без него. Но.. Есть одно но. Сталин начиная с середины 30-х начал отодвигать от кормушки "геволицонегов-большевиков". А они считали, что Россия у них уже в кармане. При таком раскладе им и не нужен был Израиль в Палестине. Но Сталин рассудил иначе - он снес головку этого движа под корень. Именно этого жыды НИКОГДА ему не простят. Они уже выдергивали перья из хвоста жар-птицы, и тут.. "Сказка о рыбаке и рыбке".. конец сказки - " На пороге сидит его старуха, а пред нею разбитое корыто".
Александр Клово
Потому что Сталина все подлецы ненавидят.
Оzzи О О
Жидовская кровь не даёт благородных поступков , евреи , это другие люди , а он именно жид !
Rusik Rusik
Жид, это какашка еврея
Сергей Сычев
Познеру повезло, что он и его родители не родились в Европе того времени!!! А то, что он хает Сталина, так это просто старческий маразм!!!
Сергей Гре_в
с первой частью согласен на все 100.. Но это не маразм - это осознанное очернение Сталина как символа глобальной неудачи соплеменников... Рыба сорвалась с крючка...
ВЛАДИМИР КУБРЯК
Дурак косящий под умника!
Александр Япринцев
Познер ощущает себя обиженным, оскорбленным, не до оценённым "гением" Он с желчью завидует Сталину, как личности.
Сергей Гре_в
Это сильное преувеличение. Если бы Пойзнер приносил вождю ночные предметы туалета, типа тапочки, он был бы рад и реагировал - "Гав!"
Сергей Гре_в
это сучность такая - обслуживать с марципанами кошку, и тявкать на мертвого льва
Вадим Абдурашитов
Познер циничный , наглый , хитрый ... приспособленец РУСОФОБ ! Он ненавидит Россию , ненавидит народ России
Сергей Гре_в
Скажите спасибо тем, кто его крышует. И это далеко не только Эрнст.. Хотя тот бабла впихивает до крыши. У Пойзнера концы выше Эрнста..
Сергей Гре_в
Костик, конечно, маланец (идиома), но он сам ничего не решает. Наверху за них есть кому заступиться..
Александр Зотов
Скажи кто твой Бог и я скажу кто ты. Если у тебя Единый Бог,то ты Христианин-православный,ибо признаешь Сына Его Иисуса. А если твой бог Иегова, то ты иудей,Антихрист,антиправославный. Есть евреи,а есть жиды.
Виктор Фурцев
познер конченый гандон
Сергей
Сергей
Сергей Гре_в
А ты посчитай для начала совокупное население этих стран и сравни с Россией.. и плечо доставки сравни.. Откуда вы все такие умные беретесь? Как все - из песды.. вот там сиди и не умничай
Сергей
mark kapustin
Православный Коммунист Православный Коммунист
эта падаль позднер давно должен на рее болтаться !
Михаил Фадеев
Иногда сожалею, что Сталин не дал до конца уничтожить подобную мразь познеру вместе с его предками....
Владислав Владислав
Потому что про Познера чере лет 50 вообще все забудут, а про Сталина будут помнить.

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