Почему Познеру не даёт покоя Сталин?

Медвежий уголПолитикаПочему Познеру не даёт покоя Сталин? Почемучка для всех Я ошибся, Владимир Познер в своей жизни удивляется не двум вещам.Вернуться к статье10220НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир НелюбинЭтот член обыкновенный перевертыш..Во времена СССР критиковавший США и расхваливал СССР..Сейчас как бы российский журналист с американским паспортом и недвижимостью во Франции, плюющий на страну в которой он вырос.. Грузины молодцы, что выпнули его из Грузии..его и из России пора выкинуть..Любовь МаловаОн элементарный карьерист.А за Штаты будет топить всегда и везде,и всегда будет осуждать то,что не нравится Щтатам и хвалить то,что Штатам нравится.саша дмитренкоПОТОМУ,ЧТО КУЧА СОВКОДРОЧЕРОВ ПОМЕШАНА НА ОБОЖЕСТВЛЕНИИ КРОВАВОГО КАРЛИКА ДЖУГАШВИЛИГАГеоргий АгеевСаша дмитренко ты круглый дебил не могу удержатся это определение вам очень подходитСГСергей Гре_вОнанист, прекращай себя лайкать. НИКТО, кроме тебя, таким извращением не занимается. Или выставь свою фотку, чтобы все полюбовались.. Может ты Аполлон, бля?саша дмитренковоткни свой пятачок в корыто,хрю,хрюшаСГСергей Гре_всаше не понравилось))) он дизлайкнул.. какой принципиальный юноша..ННСНу и иди дурак , дрочи на дворцы Миллера, яхты Усманова и на рыжего упыря-прихватизатораGLGalina LarionovaЭто вы саша карлик.....СГСергей Гре_вОн на "вы" не заслуживает. Это дешевый чмошник. И это многие давно поняли. Он просто поднимает статус материнского сайта путем увеличения количества постов. С ним надо как с противным животным, типа таракана, крысы или глиста. Никаких дискуссий. Давить...саша дмитренкозадрот! закрой вонючий рот!ублюдочный совкодрочер с разработанным анусомСГСергей Гре_вдумал сутки, надулся и пёрнул.. иди на )(уй, ПИДОР..Иван ВасильевГнать эту еврейскую тварь из России!саша дмитренкофашик! не воняй! твое место в укропииПожилой человекВ Действительности не всё зависит от Романовых, Джугашвили, Путиных и пр. Всем приходится подчиняться (ОСОЗНАННО ИЛИ НЕТ) Законам мироздания. Россия не только может, но и должна быть большой и сильной. От этого всему миру будет только лучше. КТО ИЗ ПРАВИТЕЛЕЙ РОССИИ ЭТОМУ НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ, ТОГО ПОМНИТ НАРОД И СОПУТСТВУЕТ УДАЧА В ПРАВЛЕНИИ. Это не прихоти русских, это требования Единых Изначальных Законов – равновесие должно быть соблюдено! Это ясно видно из анализа «Концепции Ядра и Периферии» (https://www.proza.ru/2018/12/17/810 ) Дело в том, что у любого процесса, а развитие человечества это ПРОЦЕСС, всегда есть ЯДРО и ПЕРИФЕРИЯ. Периферия более свободна и безрассудна. Её роль нахождение любой ценой всего нового, без каких-либо оглядок на последствия таких действий. Ядро более консервативно и рассудительно. Его роль отбор, сохранение и передача другим необходимых (но безопасных) нахождений Периферии. В настоящий момент Запад (и тяготеющая к нему Польша) Периферия этого Процесса. А Россия - ЯДРО. Вот это естественное противостояние Духовного Ядра и Интеллектуальной Периферии человеческой популяции, люди (из-за недостатка действительных Знаний) воспринимают как враждебность. Роли Ядра и Периферии в мире, не только не исключают, но естественным образом дополняют друг друга. Хотим мы этого или нет, но роль России (как Ядра процесса) в мировой истории задана жёстко. С этим глупо не считаться - "Бог. Земля. Человек" (в частности, часть I, глава X и часть II, глава VIII) https://www.proza.ru/2009/10/02/706саша дмитренкоскажи это узникам гулага,,и тех кого не довезли,,умерли от пыток,,Любовь МаловаМало сажал Сталин,ой, как мало! И,по Вашему,в ГУЛАГе сидели сплошь невинные овечки? Просто так никого не сажали,всегда были основания для этого.СГСергей Гре_вЛюба, не вступайте в бессмысленную дискуссию с безумным клоуном.. не надо.. он энергетический вампир Это аналог Пеннивайза из "Оно" Кинга.. только грязнее и во стократ дешевлесаша дмитренкобыл массовый террор!!!!!!! а подробнее можете почитать у в,шаламовасаша дмитренкоопять насрал,хрю? срочно подлизывай!Любовь МаловаСпасибо за предупреждение,только вот эмоции в дискуссиях я обычно оставляю в стороне,так что меня трудно выбить из колеи и спровоцировать на переход на личности,т.е. на взаимные оскорления.Ну а то,что оппонент начинает оскорблять,воспринимаю как слабость его позции и не владение предметом спора и фактами.Так что оскорбления меня оппонентом ,как бы глупо со стороны это ни выглядело, меня лишь забавляют и доказывают мою правоту, ибо фактов мне возразить у оппонента нет, а потому он и переводит все в пустую перепалку. Именно поэтоу этот Саша со своей животной злобой смешон.Злоба то у него ничем не подтверждена. Возможно, что какого то его предка посадили в ГУЛАГ,в его семье не говорят всю правду последующим поколениям (кому ж хочется сказать,что его дед или отец были предателями, доносчиками или вредителями) ,а потому в таких семья обычно гуляют разговоры,что их дед/отец безвинно пострадавшие.Ну вот и злится Сашенька за своего "невинно" осужденного предка.Ну или начитался либерастной прессы,не умея отделять зерна от плевел.В таком случае он доверчивый и наивный ребенок,а дети ведь бывают очень злыми,постольку не научились еще видеть и принимать мир во всем его многообразии.Любовь МаловаЗачем мне читать на такие темы писателя,тм более,сидевшего в ГУЛАГе,а потому злого на Сталина,не понимавшего,что сидел он за дело? У него эмоции,и не более. Лучше я почитаю статистику,она более объективна и бесприсстрастна.А статистика по этой теме ой как интересна! И она опровергает все эти мифы о "кровавом Сталине".И небольшой совет: всегда,выступая на ккакую то тему с обличениями, изучите перед этим статистику.Скорее всего,Ваш пафос обличителя тогда сильно спадет.СГСергей Гре_вСудя по тому, что твоя писучая активность пропадает в 11:00, ты работаешь на компе где-то по долготе Австралии.. а потом босс отключает инет.. и ты плетешься домой.. побитый как собака..саша дмитренконо ты ублюдок активен постоянно,,нигде не работаешь,хрюня вонюча,,если только соской подрабатываешьСГСергей Гре_вя подожду час.. посмотрим, как ты за своё бабло постить будешь.. дешевый клоун.. ты весь на виду!!!!!! Если через час не ответишь, можно всем громко объявить - борец со сталинизмом борется из Австралии, где сталинизма с гулькин )(уй.. и борется за счет эл.энергии босса.. о чем тот и не догадывается..)))))СГСергей Гре_вЗападное побережье Австралии.. и очень большой жмот - общается только за счет корпоративного инета.. за своё бабло в срач не влезает...бо дорого.. ну ты и нищенец! Шурик.. иди побрейся.. Конченый, бля..СГСергей Гре_внет, NSW...Yykovl1957Богу всякая дрянь тоже не нужна. А здравый смысл большинства россиян отличается от здравого смысла либерахнутого жидасаша дмитренконе любишь правду,комми-ублюдок?Валерий ПрыткихХатаскраин?СГСергей Гре_вты явно напрашиваешься, чтобы тебя дружно послали на )(уй...саша дмитренкоты место там занял,хрюша((СГСергей Гре_вОпять онанируешь. Что ж тебя так тянет себя любить, извращенец? Ты восторгаешься своим остроумием? А в реале ты дебил самовлюбленный. Или, иначе, дегенерат.ННСТы вконец шизанулся, видимо мечтаешь, что тебе 30 сребреников отстегнут за твою пачкотню.ЯЯнаСдаётся, что автору Сталин не даёт покоя, а не Познеру..СГСергей Гре_вА тебе Познер не дает покоя? Купи его фотку и фапай..ЯЯнаЯ объективно на такие вещи смотрю..СГСергей Гре_вКаждый смотрит со своей кочки "объективно". Только другим это так не кажется. Сам человек не может оценить объективность своей позиции - это решат другие. Я всегда решаю субъективно. И не претендую на объективность. Это МОЯ точка зрения, и я не обязан ее с кем-то согласовывать.ЯЯнаЯ в отличие от вас, своё субъективное, стараюсь подтягивать до объективного.. И что значит-другие? Они что, объективны по вашему?СГСергей Гре_вЯна, поверьте мне.. Я отвечу по-нашему - Это артель "Напрасный труд"..ЯЯнаМожет быть..СГСергей Гре_вВообще-то объективность складывается как сумма мнений всех, кто заинтересован в обсуждении. А если начать заниматься, кто хороший обсуждант, а кто плохой, т.е. себя назначить судьей, то итог будет очевиден. "Вокруг одни пидорасы. только я среди них — Д'Артаньян".. Жестко... Но в тему. Вы в реале можете отвечать ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ.. А все остальное - от лукавогоЯЯнаОбъективность это прежде всего информация и эмоциональное абстрагирование. А заинтересованность это уже эмоции, которые ну никак не будут способствовать объективности. Поэтому объективность не может складываться из суммы мнений заинтересованных в обсуждении.СГСергей Гре_вДевушка, вы знаете свойства информации? КЦД - конфиденциальность, целостность и доступность. Для Вас это абстракции.. Вы сначала изучите СВОЙСТВА информации, а потом поговорим на равных. Я ведь сюда не водички попить зашел.. Это наука, а не тупой песдешСГСергей Гре_вИ это свойства ранжируются. Конфиденциальность с уровнем 0 - это базарные сплетни..и т.д.саша дмитренкоты поганый ублюдок,к людям себ не причисляйЛюбовь МаловаЕсли можно,объясните,почему Вы так считаете.Только объективно и конкретно,с фактами.Любовь МаловаВы не можете объективно рассуждать из нашего времени (если Вы,конечно,не историк,специализирующийся на том времени истории нашей страны). Было другое время,другие реалии, другая обстановка в мире. Примите во внимание и то,что страна была после гражанской,изменившей сознание и поведение народа. Так что Ваше объективное мнение должно учитывать все эти факторы,иначе это будет не объективным мнением,а мнением поверхностным.СГСергей Гре_вВ принципе, так психолог общается с дебилами. До них это не доходит. Их так не учили. У них во главе - "Я"ЯЯнаВы имеете ввиду дореволюционную Россию? Если да, то я пас...Любовь МаловаСамо собой,и ее тоже,но в основном последствия гражданской войны на сознание людей. Хотя,и психология крестьянства до революции, конечно,играло большую роль.Так что нельзя рассматривать действия Сталина и осуждать или одобрять их отдельно от этих факторов.Это сейчас некоторым действия Сталина кажутся жестокими,но у каждого его действия было основание.Сталин - величайший прагматик и ничего просто так он не делал.Он не был жестоким,как и не был добрым.Он все делал так,как подсказывала ситуация. А был бы добрым или с уклоном в либерализм,так страны нашей давным давно не было на карте Земли.Именно его жесткость и сохранила нашу Родину.А 37 год,как бы его ни проклинали некоторые добренькие либерасты, дал нам великую Победу.Без 37 года ее бы никогда не было.ЯЯнаЯ просто высказала свою точку зрения. Обосновывать здесь не вижу смысла.Любовь МаловаЛюбая точка зрения на чем то всегда основана.На фактах ли,на эмоциях ли,но у нее всегда есть первопричина,основание.Ну вот мне и хотелось бы узнать,на чем основана Ваша точка зрения.Любовь МаловаА вот мне такие,как этот Сашок,нравятся.Они забавные,как заводная обезьянка - помните,была раньше такая игрушка?СГСергей Гре_вв принципе, здесь открытая площадка для высказываний. Вы публично отнеслись положительно к чему-то и отрицательно к другому. Т.е. вы встали на барьер выстрела. Можно стрельнуть в Вас? "Сдаётся, что автору Сталин не даёт покоя, а не Познеру.." Это было что? Помутнение рассудка? Вы что-то об этом времени СЛЫШАЛИ? не говорю даже ЗНАЛИ?ЯЯнаДискутировать здесь я не собираюсь да и неинтересен мне сей процессЯЯнаВо-о, пристал... Переключись на другого оппонента.Любовь МаловаНу что ж,всего доброго.Удачи Вам и берегите себя.СГСергей Гре_вЯна, Вы не поняли. За базар надо уметь отвечать. Или РОТЯРУ НЕ ОТКРЫВАТЬ!!! Здесь нет женщин и детей - здесь все равны..ЯЯнаСпасибо и вам того же.ЯЯнаЭто вам пора бы прекратить этот базар.СГСергей Гре_вНадо публично извиниться перед автором, а потом - адью.. Или, второй вариант - насрать и смыться..СГСергей Гре_вВы все приходите во всем белом, с розами в шляпке, а убегаете обосранными с ног до головы, Потому что не читали дедушку Ленина - "Учиться, учиться и еще раз учиться!" Это не к женщине отношение..Здесь только ники.. Яна это м.б. ВаняЯЯнаСтало быть вы и есть автор.. Когда человек живёт только прошлым, будущее для него закрыто...СГСергей Гре_ввот это типично для женщины - плюнуть вдогонку.. когда слюны нет.. (ядовитой)..)))ЯЯнаИ ещё - по поводу любви русского народа к Сталину.. Может народ любит плётку? Не задумывались об этом?СГСергей Гре_вЗдесь два аспекта 1) русский народ для вас неродной; 2)любит плетку..м.б...... а французский - детей, а викинги - животных, а арабы - детей животных, а наглосаксы любят друг друга невзирая на пол. Задумывался. И мазохизм это не самое плохое в перечне извращенийЯЯнаИ среди русского народа есть такие, у которых мозги работают.СГСергей Гре_вНаверняка.. Вы не поняли простого.. К родному народу не обращаются со стороны - "русский народ".. Либо это "сахарный пафос"Евгений КовальЧуковскийТак опять … евреи, евреи, кругом одни евреи!СГСергей Гре_вНет, они не кругом - они наверху. Сели на шею и ножки свесили...МГМалик Гумеров"Почему Познеру не даёт покоя Сталин?" --- Потому , что Познер циничный , наглый , хитрый ... приспособленец РУСОФОБ ! Он ненавидит Россию , ненавидит народ России .... ! Он солдат врага !саша дмитренконе сметь осуждать белого человека!,нацмен,,СГСергей Гре_вну ты и подонок!!!СГСергей Гре_вСаша, ты с мозгами немного дружи.. А? Евреи - это "белый человек"? Ты евреев живьем видел? Кроме Познера? Я не о том, что ты нацист.. Я о том, что ты нихера не знаешь.. Палестинцы и евреи - ближайшие этнические родственники. Я не говорю про иудеев любого цвета кожи, кроме красного. Среди индейцев обеих Америк евреев не замечено.Евгений ЛуговцевДа потому что как подумает что бы с ним стало и с его дурной башкой и идеями и мыслями наверно до сих пор под коленками дрожь. Надо выдворять его и ему подобных из России навечно в горячо любимую ими америку.СГСергей Гре_вПозиция Познера очевидна. Она чисто жидофская. Ему насрать на проблемы русского народа, что со Сталиным, что без него. Но.. Есть одно но. Сталин начиная с середины 30-х начал отодвигать от кормушки "геволицонегов-большевиков". А они считали, что Россия у них уже в кармане. При таком раскладе им и не нужен был Израиль в Палестине. Но Сталин рассудил иначе - он снес головку этого движа под корень. Именно этого жыды НИКОГДА ему не простят. Они уже выдергивали перья из хвоста жар-птицы, и тут.. "Сказка о рыбаке и рыбке".. конец сказки - " На пороге сидит его старуха, а пред нею разбитое корыто".Александр КловоПотому что Сталина все подлецы ненавидят.Оzzи О ОЖидовская кровь не даёт благородных поступков , евреи , это другие люди , а он именно жид !RRRusik RusikЖид, это какашка евреяСергей СычевПознеру повезло, что он и его родители не родились в Европе того времени!!! А то, что он хает Сталина, так это просто старческий маразм!!!СГСергей Гре_вс первой частью согласен на все 100.. Но это не маразм - это осознанное очернение Сталина как символа глобальной неудачи соплеменников... Рыба сорвалась с крючка...ВЛАДИМИР КУБРЯКДурак косящий под умника!Александр ЯпринцевПознер ощущает себя обиженным, оскорбленным, не до оценённым "гением" Он с желчью завидует Сталину, как личности.СГСергей Гре_вЭто сильное преувеличение. Если бы Пойзнер приносил вождю ночные предметы туалета, типа тапочки, он был бы рад и реагировал - "Гав!"СГСергей Гре_вэто сучность такая - обслуживать с марципанами кошку, и тявкать на мертвого льваВадим АбдурашитовПознер циничный , наглый , хитрый ... приспособленец РУСОФОБ ! Он ненавидит Россию , ненавидит народ РоссииСГСергей Гре_вСкажите спасибо тем, кто его крышует. И это далеко не только Эрнст.. Хотя тот бабла впихивает до крыши. У Пойзнера концы выше Эрнста..СГСергей Гре_вКостик, конечно, маланец (идиома), но он сам ничего не решает. Наверху за них есть кому заступиться..Александр ЗотовСкажи кто твой Бог и я скажу кто ты. Если у тебя Единый Бог,то ты Христианин-православный,ибо признаешь Сына Его Иисуса. А если твой бог Иегова, то ты иудей,Антихрист,антиправославный. Есть евреи,а есть жиды.ВФВиктор Фурцевпознер конченый гандонСергейСергейСГСергей Гре_вА ты посчитай для начала совокупное население этих стран и сравни с Россией.. и плечо доставки сравни.. Откуда вы все такие умные беретесь? Как все - из песды.. вот там сиди и не умничайСергейmark kapustinПравославный Коммунист Православный Коммунистэта падаль позднер давно должен на рее болтаться !МФМихаил ФадеевИногда сожалею, что Сталин не дал до конца уничтожить подобную мразь познеру вместе с его предками....Владислав ВладиславПотому что про Познера чере лет 50 вообще все забудут, а про Сталина будут помнить.Комментировать
Свежие комментарии