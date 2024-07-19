В Новосибирской области более 700 участников СВО, находящихся в отпуске, получили медицинскую помощь

Уже 745 бойцов, находящихся в отпуске, провели полную санацию полости рта. Вылечить зубы в государственной стоматологии Новосибирской области в самые короткие сроки может любой участник СВО, предъявив отпускной талон.
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