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Мировые Новости

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Доля коммерческих помещений в новых ЖК городов-миллионников за пять лет выросла более чем вдвое

Доля коммерческих помещений в новых ЖК городов-миллионников за пять лет выросла более чем вдвое

По данным совместного исследования ГК DARS и «НДВ Супермаркет Недвижимости», доля коммерческих помещений в общей площади новых жилых комплексов городов-миллионников России без учёта Москвы выросла более чем в два раза — с 3,5% в 2021 году до 8% в проектах, планируемых к вводу в 2026 году.

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