Лидер «новой Сирии»: Сирия не вступит в новую войну [с Израилем], нашей главной угрозой были «Хизбалла», проиранские силы и режим Асада В Сирии «демократизация» набирает обороты.
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Лидер «новой Сирии»: Сирия не вступит в новую войну [с Израилем], нашей главной угрозой были «Хизбалла», проиранские силы и режим Асада В Сирии «демократизация» набирает обороты.
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