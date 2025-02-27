Роботы учатся двигаться, наблюдая за собой

Наблюдая за собственными движениями с помощью камеры, роботы могут самостоятельно изучать строение своего тела и то, как оно движется, говорится в новом исследовании ученых из Колумбийского инженерного университета.
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