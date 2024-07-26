ФСБ совместно с МВД России и турецкими властями задержала подозреваемого во взрыве машины в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД России и правоохранительными органами Турции провела операцию по задержанию и экстрадиции в Россию Евгения Серебрякова, подозреваемого во взрыве автомобиля российского военнослужащего в Москве.
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