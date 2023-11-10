В Херсонской области заявили о "дроновом терроре" ВСУ Новой Каховки

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении шести месяцев ежедневно подвергают опасности жителей Новой Каховки, заявил в беседе с ТАСС председатель совета депутатов Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
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