Очевидцы заявили, что рядом с девочкой, на которую напали взрослые в омском автобусе, было пустое место, но она поставила на него рюкзак и никого не пускала.
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