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Воронежские новости

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Почётного гражданина Екатерину Молодцову с юбилеем поздравил мэр Воронежа

Почётного гражданина Екатерину Молодцову с юбилеем поздравил мэр Воронежа

День рождения Екатерины Молодцовой совпал с юбилеем Воронежа. Она более 30 лет заведует отделением сольного народного пения в колледже имени Ростроповичей, передавая опыт будущим солистам.

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