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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Химки» могут подписать 38-летнего Гильерме. Вратарю предложено место в структуре «Локо», но он хочет продолжить карьеру («Чемпионат»)

38-летний вратарь летом покинет «Локомотив» после истечения срока действия контракта. Как пишет «Чемпионат», московский клуб предложил ему должность в своей структуре, но сам бразилец с российским паспортом хочет продолжить игровую карьеру.

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