Москву на финале Всероссийского конкурса «Начни игру» представят 58 создателей игр

Финал второго сезона Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдет с 1 по 5 марта 2024 года в Республике Татарстан.
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