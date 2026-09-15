Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

235 подписчиков

Михаил Мурашко положительно оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики и развития здравоохранения

Михаил Мурашко положительно оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики и развития здравоохранения

В Москве министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко встретился с главным врачом Городской клинической больницы № 29 Нижнего Новгорода, Героем Труда России, депутатом Законодательного собрания Нижегородской области («Единая Россия») Юлией Гаревской.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым