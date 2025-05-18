Артист Шахназаров считает нужным ограничить иностранные фильмы пошлинами

Генеральный директор «Мосфильма», народный артист России Карен Шахназаров заявил, что российский кинорынок нуждается в защите, и одним из возможных решений могло бы стать введение пошлин на зарубежную кинопродукцию.
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