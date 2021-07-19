Обхохочешься

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Девушки из соц сетей (69 фото)

Девушки из соц сетей (69 фото)

Девушки из соц сетей иногда выкладывают такие откровенные фотографии, что даже нам неудобно их публиковать.

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Анатолий Анатольев
Ну и где КРАСОТА?????!!!
Vald KUku
Самая красота! Все молоды и ибабельны
Анатолий Анатольев
А кроме дырки еще какой то интерес ЕСТЬ?????!
Анатолий
бабы всякие важны, бабы всякие нужны. если сможешь содержать, забирай их всех иль хоть одну
Виктор Окунев
Реклама, всем хочется...
Владимир Лисуков
Демонстрация полуголых глупеньких девиц для мужчин приятна. Но похоже, их демонстрация и стала национальной идеей в России, которая приведёт только к социальной распущенности, но вовсе не к повышению уровня сознания и жизни. Посмотрели бы эти девушки, например, художественный фильм по произведению М.Ю. Лермонтова "Княжна Мери". Очень бы удивились, насколько они опустились в обществе. Но мир деградирует и его неотъемлемая часть Россия. Дальше будет только хуже. Уже давно пропагандируют и внедряют в жизнь гомосексуальные отношения, как символ высшей демократии. Бедные дети и внуки: что мы им оставим в этой жизни? Только звериные инстинкты и похоть.
Владимир Лисуков
Демонстрация полуголых глупеньких девиц для мужчин приятна. Но похоже, их демонстрация и стала национальной идеей в России, которая приведёт только к социальной распущенности, но вовсе не к повышению уровня сознания и жизни. Посмотрели бы эти девушки, например, художественный фильм по произведению М.Ю. Лермонтова "Княжна Мери". Очень бы удивились, насколько они опустились в обществе. Но мир деградирует и его неотъемлемая часть Россия. Дальше будет только хуже. Уже давно пропагандируют и внедряют в жизнь гомосексуальные отношения, как символ высшей демократии. Бедные дети и внуки: что мы им оставим в этой жизни? Только звериные инстинкты и похоть.
Денис Ефремов
Девчонки супер...

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