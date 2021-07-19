Девушки из соц сетей (69 фото)

ОбхохочешьсяФотоДевушки из соц сетей (69 фото)Девушки из соц сетей иногда выкладывают такие откровенные фотографии, что даже нам неудобно их публиковать.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий АнатольевНу и где КРАСОТА?????!!!Vald KUkuСамая красота! Все молоды и ибабельныАнатолий АнатольевА кроме дырки еще какой то интерес ЕСТЬ?????!Анатолийбабы всякие важны, бабы всякие нужны. если сможешь содержать, забирай их всех иль хоть однуВОВиктор ОкуневРеклама, всем хочется...Владимир ЛисуковДемонстрация полуголых глупеньких девиц для мужчин приятна. Но похоже, их демонстрация и стала национальной идеей в России, которая приведёт только к социальной распущенности, но вовсе не к повышению уровня сознания и жизни. Посмотрели бы эти девушки, например, художественный фильм по произведению М.Ю. Лермонтова "Княжна Мери". Очень бы удивились, насколько они опустились в обществе. Но мир деградирует и его неотъемлемая часть Россия. Дальше будет только хуже. Уже давно пропагандируют и внедряют в жизнь гомосексуальные отношения, как символ высшей демократии. Бедные дети и внуки: что мы им оставим в этой жизни? Только звериные инстинкты и похоть.Владимир ЛисуковДемонстрация полуголых глупеньких девиц для мужчин приятна. Но похоже, их демонстрация и стала национальной идеей в России, которая приведёт только к социальной распущенности, но вовсе не к повышению уровня сознания и жизни. Посмотрели бы эти девушки, например, художественный фильм по произведению М.Ю. Лермонтова "Княжна Мери". Очень бы удивились, насколько они опустились в обществе. Но мир деградирует и его неотъемлемая часть Россия. Дальше будет только хуже. Уже давно пропагандируют и внедряют в жизнь гомосексуальные отношения, как символ высшей демократии. Бедные дети и внуки: что мы им оставим в этой жизни? Только звериные инстинкты и похоть.ДЕДенис ЕфремовДевчонки супер...Комментировать
Свежие комментарии