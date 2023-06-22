Заявления Евгения Пригожина о «выходе ВСУ к Токмаку» вызвали удивление у российских военных, находящихся на фронте

Вчерашние комментарии куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что украинские войска в ходе наступательных действий якобы вышли «не только к Токмаку, но и почти к Молочному лиману», вызвали недоумение даже в украинской блогосфере.
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