Заявления Евгения Пригожина о «выходе ВСУ к Токмаку» вызвали удивление у российских военных, находящихся на фронте

Вчерашние комментарии куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что украинские войска в ходе наступательных действий якобы вышли «не только к Токмаку, но и почти к Молочному лиману», вызвали недоумение даже в украинской блогосфере.