В России стартует досрочный период сдачи ЕГЭ

21 марта в стране начнется досрочный период сдачи ЕГЭ, экзамены пройдут в 66 регионах России. К испытаниям допустят выпускников школ этого года, а выпускников прошлых лет — только по решению государственной экзаменационной комиссии.
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