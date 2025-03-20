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В России стартует досрочный период сдачи ЕГЭ

В России стартует досрочный период сдачи ЕГЭ

21 марта в стране начнется досрочный период сдачи ЕГЭ, экзамены пройдут в 66 регионах России. К испытаниям допустят выпускников школ этого года, а выпускников прошлых лет — только по решению государственной экзаменационной комиссии.

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