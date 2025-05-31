Новый форм-фактор SSD может вместить ошеломляющие 1 000 000 ГБ памяти

Новый тип SSD, разработанный для заполнения промежуточного сегмента между жесткими дисками большой емкости и лучшими SSD по производительности, привел к появлению нового форм-фактора E2 flash с потенциальной емкостью до 1 петабайта, или 1 миллиона ГБ, сообщает StorageReview.