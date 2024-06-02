Ислам Махачев победил Дастина Порье в поединке на UFC 302

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев проводил защиту титула против американца Дастина Порье.
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