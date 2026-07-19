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Louis Vuitton представил официальный чемодан для Кубка мира перед финалом ЧМ-2026

Французский модный дом Louis Vuitton представил официальный чемодан для трофея чемпионата мира. Презентация состоялась в фирменном магазине бренда на Манхэттене в Нью-Йорке в преддверии финального матча ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины .

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