Louis Vuitton представил официальный чемодан для Кубка мира перед финалом ЧМ-2026

Французский модный дом Louis Vuitton представил официальный чемодан для трофея чемпионата мира. Презентация состоялась в фирменном магазине бренда на Манхэттене в Нью-Йорке в преддверии финального матча ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины .