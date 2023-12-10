В Архангельске открылся фестиваль-конкурс имени советской певицы Антонины Колотиловой

XVIII Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс имени Антонины Колотиловой (советская певица, основательница и художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора — прим.
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