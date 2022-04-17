Сотрудники УЭБиПК МВД по РСО-Алания выявили мошенническую схему присвоения денежных средств снабженцем унитарного предприятия

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО - Алания в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий уличили сотрудника муниципальной организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению, в присвоении денежных средств, поступивших на расчётный счёт учреждения, в качестве оплаты от потребителей за услуги по водоснабжению и водоотведению.
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