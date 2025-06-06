В ноябре 2022 года был опубликован закон «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Чей Минкульт?
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В ноябре 2022 года был опубликован закон «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
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