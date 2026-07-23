Brent впервые с июня превысила $97 за баррель

Нефть марки Brent подорожала до $97,03 за баррель, что стало максимальным показателем с 8 июня. Одновременно цена газа на европейской бирже превысила $750 за тысячу кубических метров впервые с 19 марта, согласно данным торговых сессий.
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