Стоимость шенгена для россиян выросла до €90

Повышение визового сбора связано с ускорением инфляции в ЕС.фото: freepik.com/unaihuiziphotography--> Стоимость шенгенской визы для россиян выросла с € 80 до €90, для детей – с 40 до €45, новведение вступило в силу 11 июня, сообщает РБК.