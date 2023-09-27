Российские звезды повысили гонорары после отъезда коллег за границу из-за СВО

После начала СВО часть российских артистов эмигрировала за границу. На фоне этого спрос на некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса сильно вырос, из-за чего они повысили свои гонорары, передает «ЦСН».
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