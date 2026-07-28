Аделина Панина: 5 вещей, которые лучше не приобретать в антикварном магазине

Раньше антиквариат был выгодной инвестицией для состоятельных людей, но сегодня мода на винтажные предметы стала настоящим трендом! Однако мало кто задумывается, что вместе с редкой вещью новый хозяин иногда приносит в дом и следы прошлого, о которых продавец может ничего не знать.
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