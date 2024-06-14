Путин присвоил высший дипломатический ранг троим послам

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла главам российских дипмиссий в Корее, Боливии и Парагвае, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии