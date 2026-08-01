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Мода и Шоу-бизнес

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Моргенштерн* выступил в кипе и исполнил хасидскую мелодию в Израиле

Моргенштерн* выступил в кипе и исполнил хасидскую мелодию в Израиле

После принятия иудаизма рэпер Моргенштерн* заметно изменил формат своих выступлений. На одном из концертов в Хайфе он, по данным Shot, появился в кипе и вместо привычной музыкальной программы говорил со зрителями о религии и своем отношении к Израилю.

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