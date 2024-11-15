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SHOT: десятки подростков устроили массовую драку в Балашихе

SHOT: десятки подростков устроили массовую драку в Балашихе

Данные о пострадавших не поступали.Десятки подростков собрались вчера вечером в школьный двор на Горенском бульваре в подмосковной Балашихе.

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