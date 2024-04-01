ВСУ бросают в атаку психов и зеков: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 1 апреля 2024 года Юлия СоколоваВ Украине расширилась практика призыва людей с психическими расстройствами в армию.
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