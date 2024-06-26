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Отставной генерал устроил хаос: Кто на самом деле стоит за бунтом в Боливии?

Отставной генерал устроил хаос: Кто на самом деле стоит за бунтом в Боливии?

Боливия призывает международное сообщество поддержать законные власти страны на фоне военного госпереворота.

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