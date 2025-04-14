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Закон, порядок, государство

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Новороссийские десантники рассказали, как освобождали населенный пункт Пятихатки на Запорожском направлении

Новороссийские десантники рассказали, как освобождали населенный пункт Пятихатки на Запорожском направлении

Десантники методично отбивают у противника опорные пункты и берут под контроль основные дороги, ведущие в направлении Запорожья.

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