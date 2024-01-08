Власти Швеции призвали граждан готовиться к войне

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Министр иностранных дел скандинавской страны Тобиас Леннарт Билльстрём заявил, что Швеция "должна готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией", причём "украинские солдаты сражаются за нашу свободу и ценности".