Заражал всех вокруг: в Туапсе прокуратура добилась госпитализации больного туберкулёзом в стационар

Заражал всех вокруг: в Туапсе прокуратура добилась госпитализации больного туберкулёзом в стационарВ Туапсе лишь после вмешательства прокуратуры удалось госпитализировать больного заразной формой туберкулёза в больницу.
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