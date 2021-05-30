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Джоли показала всем на зависть истинную красоту без фильтров: "Это был опасный бунт"

Джоли показала всем на зависть истинную красоту без фильтров: "Это был опасный бунт"

45-летняя известная актриса и режиссер Анджелина Джоли на публике способна блистать даже в скромном образе Поскольку в социальной сети Инстаграм официальной страницы актрисы нет, фанаты сами создают группы, в которых делятся лучшими кадрами Джоли.

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