В Боровичском районе женщина-водитель насмерть сбила пешехода

По информации начальника пресс-службы УГИБДД по Новгородской области Татьяны Лапиной, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 1 декабря в 17:00 на 212 километре автомобильной трассы Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель» на территории Боровичского района.
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